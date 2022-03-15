Брисбен, Австралия, , 10:11 — REGNUM В общей сложности 61 702 жителя Австралии подали заявку на получение материальной помощи после разрушительных наводнений в штате Квинсленд. Еще 1167 человек были временно размещены в специальных центрах после того, как их жилье было признано аварийным. Об этом 15 марта сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Региональный ж/д перевозчик в Квинсленде уже успел отремонтировать 2000 м поврежденных путей. Из реки Брисбен было извлечено 41 судно.

В свою очередь премьер-министр штата Анастейша Палащук назначила генерал-майора Джейка Элвуда главным ответственным при проведении работ по ликвидации последствий наводнений. Ранее генерал-майор Элвуд занимался борьбой с лесными пожарами.