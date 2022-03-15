Штат Джорджия, США, , 11:07 — REGNUM В возрасте 63 лет скончался американский рестлер Скотт Холл (известен как Рейзор Рамон). Об этом 15 марта сообщает The Sun.

Траурная свеча

Как отмечает издание, 12 марта 2022 года Холл перенёс три сердечных приступа —он лечился в медицинском учреждении в Джорджии (США). Рестлеру делали операцию на бедре, однако во время хирургического вмешательства у него оторвался тромб.

ИА REGNUM напоминает, что Скотт Холл работал в американской компании World Wrestling Federation, которая занималась рестлинг-промоушном. Жителям России Холл может быть известен, как персонаж Рейзор Рамон в игре WrestleMania для SEGA, ставшей популярной в 90-е годы.