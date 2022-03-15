Уфа, , 10:07 — REGNUM Автомобиль наехал на двух девочек в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

Пешеходный переход Стрельцова Наталья © ИА REGNUM

Сообщается, что вечером 14 марта автомобиль «ВАЗ — 2113», под управлением 23-летнего водителя, следовал по улице Машиностроителей, около дома №19 наехал на двух девочек, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Отмечается, что 13-летние подростки с травмами головы были доставлены в медучреждение. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии автомобиль сбил 11-летнего пешехода.