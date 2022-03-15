Канберра, , 10:16 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая на одном из предприятий Австралийской корпорации подводного флота в Хендерсоне (Западная Австралия), объявил, что правительство страны вложит 4,3 миллиарда долларов в строительство сухого дока в штате для размещения крупных военно-морских кораблей ВМФ страны. Об этом 15 марта сообщил телеканал Nine News.

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«Этот проект гарантирует, что мы сможем сохранить наш суверенитет, нашу гибкость и предложить долгосрочное соотношение цены и качества для населения Австралии», — пообещал премьер-министр страны.

Моррисон также рассказал о сроках строительных работ: «Мы ожидаем, что строительство начнется в 2023—2024 годах, с предварительным вводом в эксплуатацию к 2028 году и окончательным вводом в эксплуатацию к 2030 году».

Моррисон также объявил, что поручил своему правительству изучить, какая инфраструктура и услуги необходимы для поддержки атомных подводных лодок Соединенных Штатов и Великобритании на территории Западной Австралии.