Чебоксары, , 10:05 — REGNUM В Чебоксарах в одном из многоквартирных домов в вентиляционной камере застрял мужчина. Вызволили его спасатели, сообщает казённое учреждение «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба».

Информация о происшествии поступила 14 марта. Сообщалось, что в вентиляционной камере застрял молодой человек.

«Как он сам объяснил, он передвигался по техническому этажу и вдруг провалился (с девятого этажа до первого)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели перфоратором пробили отверстие в вентиляционной шахте, откуда и выбрался пострадавший. Его передали врачам скорой помощи.

Как стало известно ИА REGNUM, инцидент произошёл в одной из многоэтажек по проспекту Тракторостроителей в Чебоксарах. По неофициальной информации, 27-летний мужчина полез на технический этаж, чтобы спасти птицу или животное.