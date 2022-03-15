Челябинск, , 10:05 — REGNUM В Челябинске член адвокатской палаты Башкирии осуждён за мошенничество. Приговор вынес Центральный райсуд города, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Суд



Гражданин был пойман в марте 2021 года во время получения 350 тыс. рублей. Деньги дал местный житель за решение вопросов по возврату имущества. При этом у адвоката не было полномочий для таких действий.

Суд назначил ему два с половиной года колонии общего режима. На такой же период ему запрещено заниматься адвокатской деятельностью.