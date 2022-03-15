Владивосток, 15 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Вторая часть отряда кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России форсировала ледовые поля в южной части Охотского моря и прошла проливом Лаперуза в направлении Владивостока. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации «Маршал Шапошников»

По маршруту следования фрегата «Маршал Шапошников», корабля управления «Маршал Крылов» и подводных лодок потребовалось ведение ледовой разведки и ледокольная проводка.

пресс-служба ТОФ «Лётчики палубных вертолётов Ка-27ПС морской авиации ТОФ осуществили контроль с воздуха за ледовой обстановкой перед началом следования кораблей и подводных лодок. Проводку боевых кораблей через ледовые поля обеспечил ледокол «Капитан Хлебников».

Первая часть отряда кораблей ТОФ, 14 марта прошедшая Сангарским проливом (разделяющим японские острова Хонсю и Хоккайдо), уже вернулась в пункт базирования.

Через несколько дней следовавшие проливом Лаперуза корабли также зайдут в главную базу ТОФ во Владивостоке. После этого на кораблях будет проведён плановый технический осмотр и пополнен запас материальных средств. Экипажам будет предоставлен небольшой отдых.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей ТОФ провёл в акватории Охотского моря манёвры с участием противолодочных самолётов Ил-38 и Ил-38Н смешанного авиаполка войск и сил на северо-востоке России. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба ТОФ.