Воронеж, 15 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Профилактическое мероприятие «Автобус» стартовало в Воронеже 14 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Авария с участием автобуса в Воронеже

В рамках мероприятия сотрудники полиции будут выявлять нарушения правил дорожного движения, допущенные водителями общественного транспорта, техническое состояние автобусов. Также будет вестись скрытый контроль за соблюдением ПДД РФ водителями пассажирского транспорта.

По информации ГУ МВД по Воронежской области, за январь — февраля 2022 года в областном центре произошло 16 автоаварий с участием автобусов, погибли три человека, травмы получили 35 человека. По вине водителей автобусов произошло 11 аварий, в которых один человек погиб и 29 пострадали.