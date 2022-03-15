Горно-Алтайск, 15 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Республике Алтай завершено расследование дела о хищении бюджетных средств при строительстве и ремонте автодорог. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в совершении преступления обвиняют экс-начальника Горно-Алтайавтодора Николая Нечаева.

СУ СКР по Республике Алтай Бывший начальник Горно-Алтайавтодора Николай Нечаев

Управление автодорог республики он возглавлял в 2007—2011 годы. По данным ведомства, с октября 2010 по январь 2011 года он вместе с сотрудниками министерства имущественных отношений региона похитил имущество трёх юрлиц, продав их акции по заниженной стоимости. В результате государству был причинён ущерб в 82 млн рублей.

В 2016—2017 годы он также дал указание подрядчику использовать при ремонте дороги более дешёвые материалы и в меньшем объёме, чем необходимо. После чего были подготовлены документы с завышенными данными о стоимости выполненных работ, в результате чего подрядчик получил «лишних» более 18 млн рублей.

В 2019 году при ремонте дороги в Кош-Агачском районе путём махинаций обвиняемого, по версии следствия, из республиканского бюджета было выведено свыше 1,7 млн рублей. Преступления были выявлены благодаря взаимодействию следователей и сотрудников ФСБ. На имущество обвиняемого был наложен арест на общую сумму более 100 млн рублей.

«Несмотря на то, что обвиняемый не признал своей вины в совершении инкриминируемых ему преступных деяний, следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору», — отметили в управлении.