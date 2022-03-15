Казань, , 10:07 — REGNUM В Татарии ведется доследственная проверка по факту неудовлетворительных условий проживания ветерана труда. Об этом стало известно после мониторинга средств массовой информации, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Проблемы Ветхого Жилья Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно выявленному сообщению, в Казани 84-летняя ветеран труда проживает в ветхом, расселенном доме. В аварийном жилье отсутствует горячая вода, а в подъезде рухнул потолок. Женщине должны были выделить квартиру в новом жилом комплексе, которую она так и не получила.

Действиям должностных лиц, допустивших проживание пенсионерки в подобных условиях, будет дана правовая оценка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани до конца 2022 года планируют расселить 13 аварийных домов на 100 жилых помещений, в которых проживают 294 человека. По информации городской администрации, для них уже приобретены новые благоустроенные квартиры на общую сумму более 223 млн рублей.

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