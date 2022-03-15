В Татарии СКР проверит условия жизни ветерана труда
Казань, 15 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Татарии ведется доследственная проверка по факту неудовлетворительных условий проживания ветерана труда. Об этом стало известно после мониторинга средств массовой информации, сообщает следственное управление СКР по РТ.
Согласно выявленному сообщению, в Казани 84-летняя ветеран труда проживает в ветхом, расселенном доме. В аварийном жилье отсутствует горячая вода, а в подъезде рухнул потолок. Женщине должны были выделить квартиру в новом жилом комплексе, которую она так и не получила.
Действиям должностных лиц, допустивших проживание пенсионерки в подобных условиях, будет дана правовая оценка.
Как сообщало ИА REGNUM, в Казани до конца 2022 года планируют расселить 13 аварийных домов на 100 жилых помещений, в которых проживают 294 человека. По информации городской администрации, для них уже приобретены новые благоустроенные квартиры на общую сумму более 223 млн рублей.
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