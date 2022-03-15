Донецк, 15 марта 2022, 10:02 — REGNUM В освобождённом посёлке Березовое Донецкой Народной Республики отступившие украинские вооружённые формирования бросили натовское вооружение. Об этом 15 марта сообщает штаб Народной милиции ДНР.
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«Явно не славяне были, не наши: иногородние, приезжие и наёмники. Славян там мало было. Чёрная форма, вооружение хорошее, винтовки натовские, «шмели» вообще не понятные, первый раз вообще такие видим. «Джавелинов» куча валяется», — рассказал военнослужащий НМ ДНР с позывным «Фомка».
В милиции рассказали, что боевики повредили при отступлении системы жизнеобеспечения населённого пункта.