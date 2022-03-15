Донецк, 15 марта, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В освобождённом посёлке Березовое Донецкой Народной Республики отступившие украинские вооружённые формирования бросили натовское вооружение. Об этом 15 марта сообщает штаб Народной милиции ДНР.

(сс) Staff Sgt. Amy Picard. U.S. Air Force Солдаты

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«Явно не славяне были, не наши: иногородние, приезжие и наёмники. Славян там мало было. Чёрная форма, вооружение хорошее, винтовки натовские, «шмели» вообще не понятные, первый раз вообще такие видим. «Джавелинов» куча валяется», — рассказал военнослужащий НМ ДНР с позывным «Фомка».

В милиции рассказали, что боевики повредили при отступлении системы жизнеобеспечения населённого пункта.