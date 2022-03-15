Канберра, , 10:06 — REGNUM В последнее время мировые цены на энергоносители продолжали ставить один рекорд за другим, в то время как на внутреннем рынке в Австралии цены на бензин неуклонно росли, что привело к инфляции и общему росту стоимости жизни на континенте. В свою очередь, выступая на пресс-конференции 15 марта, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил общественность, что власти знают о проблеме роста цен и будут ее решать, передает телеканал Nine News.

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Моррисон подчеркнул, что федеральное правительство «очень хорошо осознает» значительное влияние роста цен на бензин на жизнь простых австралийцев.

«Мы годами не видели, чтобы цены на нефть достигали такого высокого уровня», — сказал он.

Моррисон отметил, что его правительство делает все возможное, чтобы «сохранить давление на понижение» роста стоимости жизни в Австралии, добавив, что публикуемый через две недели бюджет на следующий год позволит в этом удостовериться.