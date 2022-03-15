Сорочинск, Оренбургская область, , 10:01 — REGNUM В Оренбургской области жителю Сорочинска отказали в смягчении приговора по делу о ДТП, в котором погиб 13-летний ребенок. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд Kakprosto.ru

Установлено, что будучи пьяным, мужчина сел за руль машины и сбил насмерть пешехода. С места ДТП водитель скрылся.

Суд первой инстанции приговорил оренбуржца к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, мужчину лишили на два с половиной года водительских прав.

Осужденный подал апелляцию. Он просил смягчить наказание. Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил состоявшиеся судебные решения без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.