Вологда, , 10:00 — REGNUM На Вологодчину из Донбасса и с Украины прибыли 35 беженцев, из которых 12 — дети. Об этом на оперативном совещании главе региона доложил заместитель губернатора Виктор Рябишин.

Поезд с беженцами Https://www.ryazangov.ru

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По его словам, за последние несколько дней на Вологодчину приехали 40 человек, но пять из них переехали в другие регионы. С заявлением о единовременной материальной помощи обратились 32 человека.

«Всех прибывших посетили представители УМВД, здравоохранения. Оказана вся необходимая помощь, психологами проведены беседы, — рассказал Рябишин. — Департаментом здравоохранения области проведены тесты на COVID-19. По вопросам трудоустройства пока никто не обращался, так как среди прибывших в основном мамы с детьми. К нам обратились за помощью по устройству в детские сады и школы. Двум дошкольникам предоставлены места в детских садах, семь детей зачислены в школы».

В настоящее время в Ростовскую область направлен груз гуманитарной помощи общим весом 20 тонн, готовится к отправке еще одна машина с таким же объемом груза.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вологодские власти сообщали о готовности принять более трехсот беженцев. В регионе развернуты пункты временного размещения, которые могут их принять.