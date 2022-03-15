Вологда, 15 марта 2022, 10:00 — REGNUM На Вологодчину из Донбасса и с Украины прибыли 35 беженцев, из которых 12 — дети. Об этом на оперативном совещании главе региона доложил заместитель губернатора Виктор Рябишин.
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По его словам, за последние несколько дней на Вологодчину приехали 40 человек, но пять из них переехали в другие регионы. С заявлением о единовременной материальной помощи обратились 32 человека.
В настоящее время в Ростовскую область направлен груз гуманитарной помощи общим весом 20 тонн, готовится к отправке еще одна машина с таким же объемом груза.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вологодские власти сообщали о готовности принять более трехсот беженцев. В регионе развернуты пункты временного размещения, которые могут их принять.