Канберра, 15 марта, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Многие жители Земли стремятся избавиться от лишнего веса. Далеко не у всех это получается: кому-то не хватает силы воли, а у кого-то нет времени заниматься собой. Однако ученые из австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований, похоже, нашли одни из самых эффективных мотиваторов для похудения. Об этом 15 марта сообщил телеканал Nine News.

(сс) jarmoluk Лишний вес

Так, исследователи запустили программу 12-недельной диеты, поучаствовать в которой стоило 199 долларов. Если испытуемые придерживались правил, то их ждало вознаграждение, то есть участники эксперимента могли вернуть свои деньги. В итоге из более 48 000 участников программы показал, что те, кто был готов получить компенсацию после прохождения курса, теряли на 28% больше веса, чем те, кто не рассчитывал на бонус.

Как подсчитали ученые, испытуемые, которые придерживались диеты и получили свои деньги обратно, похудели в среднем на 6,2 кг по сравнению с теми, кто не претендовал на финансовое поощрение и сбросил всего 4,8 кг.