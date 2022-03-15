Майкоп, , 09:57 — REGNUM В Адыгее назначен новый руководитель Следственного управления СКР по регону. Им стал Александр Липало, до этого назначения руководивший СУ СК России по Камчатскому краю. Накануне, 14 марта, его представил главе Адыгеи Мурату Кумпилову глава Главного следственного управления СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу Олег Васильев.

Эмблема СКР

Кумпилов поздравил Липало с назначением и отметил, что ситуация в Адыгее является одной из самых спокойных в стране. Он также выразил уверенность, что «профессионализм и большой практический опыт Александра Липало позволят успешно решать ответственные задачи, возложенные на ведомство».

В первую очередь Кумпилов поручил держать под постоянным контролем ведомства все вопросы социальной сферы, в том числе оперативно реагировать на происшествия в сфере нарушения прав человека и особенно детей, инвалидов, малоимущих.

Об Александре Липало известно, что ему 47 лет, он уроженец Ростовской области, закончил в 1995 году Саратовскую государственную академию права.