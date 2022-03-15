Москва, 15 марта, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы арестовал до 2 мая Юрия Абрамова, обвиняемого в государственный измене, сообщили 15 марта в пресс-службе суда.

Joe Gratz Суд

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы в отношении Абрамова Юрия Николаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 2 мая», — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Дело маркировано грифом «совершенно секретно», фабула обвинения не раскрывается. Абрамову грозит до 20 лет лишения свободы.