Тбилиси, , 09:57 — REGNUM Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме в Рустави, вывезли на обследование в Тбилисскую больницу, где обнаружили проблемы в работе нервной системы и головного мозга. Об этом политик сообщил в соцсети Facebook.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Процедура полностью подтвердила диагноз различных консилиумов, что в пенитенциарной системе у меня развилась нейропатия, когда невозможно чувствовать конечности и разные части тела, а также энцефалопатия Вернике, приводящая к двигательным и координационным нарушениям, потере памяти», — написал Саакашвили.

По его словам, врачи считают, что экс-президент нуждается в серьёзном лечении, иначе он якобы станет инвалидом или умрёт. Политик думает, что в тюрьме такое лечение оказать не получится.

Напомним, после того, как протесты в Грузии за освобождение Саакашвили не набрали нужного количества сторонников, он и его сторонники стали заявлять о тяжёлой болезни экс-президента. Они добиваются перевода политика за границу якобы для лечения.

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