Канберра, , 10:00 — REGNUM В Австралии зафиксировали самый большой скачек цен на недвижимость за 12-месячный период за всю историю наблюдений. Сейчас в стране средняя стоимость жилого дома оценивается почти в 1 миллион долларов. Об этом 15 марта сообщил телеканал Nine News.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Новые данные Статистического бюро Австралии показывают, что за 12 месяцев, предшествовавших декабрю прошлого года, цены на жилую недвижимость в Австралии выросли на 23,7% — самый сильный годовой рост за всю историю. Средняя цена жилых домов в Австралии в настоящее время составляет 920 100 долларов по сравнению с 876 100 долларов в третьем квартале 2021 года.

Общая стоимость 10,8 миллионов жилых домов в Австралии в настоящее время оценивается в 9,9 триллионов долларов. Всего за три месяца общая стоимость увеличилась на 512,6 млрд долларов.

Наибольший рост стоимости зафиксирован среди частных домовладений.