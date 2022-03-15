Канберра, 15 марта, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Австралии зафиксировали самый большой скачек цен на недвижимость за 12-месячный период за всю историю наблюдений. Сейчас в стране средняя стоимость жилого дома оценивается почти в 1 миллион долларов. Об этом 15 марта сообщил телеканал Nine News.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Новые данные Статистического бюро Австралии показывают, что за 12 месяцев, предшествовавших декабрю прошлого года, цены на жилую недвижимость в Австралии выросли на 23,7% — самый сильный годовой рост за всю историю. Средняя цена жилых домов в Австралии в настоящее время составляет 920 100 долларов по сравнению с 876 100 долларов в третьем квартале 2021 года.

Общая стоимость 10,8 миллионов жилых домов в Австралии в настоящее время оценивается в 9,9 триллионов долларов. Всего за три месяца общая стоимость увеличилась на 512,6 млрд долларов.

Наибольший рост стоимости зафиксирован среди частных домовладений.