Москва, 15 марта 2022, 09:56 — REGNUM Ввиду высокой степени неопределённости на валютном рынке, пролонгации ограничений, запрета ввоза на территорию РФ долларов США расширение временного интервала с 10:00 до 16:30 своевременная и разумная мера ЦБ РФ, заявила корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.
Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ принял решение изменить порядок расчета и публикации официальных курсов иностранных валют (доллара и евро) к рублю.
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