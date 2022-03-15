Москва, , 09:56 — REGNUM Ввиду высокой степени неопределённости на валютном рынке, пролонгации ограничений, запрета ввоза на территорию РФ долларов США расширение временного интервала с 10:00 до 16:30 своевременная и разумная мера ЦБ РФ, заявила корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ранее сделки на валютном рынке учитывались в период с 10:00 до 11:30. Увеличение временного интервала позволит учесть большее количество сделок, лучше скорректировать объемы спроса и предложения валюты на действующую дату.

Другими словами, котировки рубля относительно доллара будут отражать более реалистичную рыночную ситуацию, что позволит стабилизировать валютный курс.

Стоит отметить, что данная мера Центробанка России касается только долларовых сделок, для остальных валют временной коридор останется без изменений», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ принял решение изменить порядок расчета и публикации официальных курсов иностранных валют (доллара и евро) к рублю.

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