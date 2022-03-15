Кабул, , 09:56 — REGNUM Бывший спикер Сената Афганистана Фазл Хади Муслимьяр отбыл в Объединённые Арабские Эмираты. Источник, близкий к Муслимьяру, сообщил «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), что он выехал за пределы Афганистана на неделю.

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Собеседник добавил, что в последние семь месяцев талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили выезд из Афганистана Муслимьяру, бывшему президенту Хамиду Карзаю и председателю Высшего совета национального примирения Абдулле Абдулле. По словам источника, это ограничение уже снято, сообщает агентство «Шафакна».

Муслимьяр стал первым высокопоставленным должностным лицом прежнего режима, выехавшим за пределы Афганистана с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть.

Ранее Хамид Карзай заявлял, что во время попыток выезда из Афганистан у него и Абдуллы Абдуллы возникли проблемы.