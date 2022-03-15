Сеул, , 09:56 — REGNUM Решение о направлении Киеву военной помощи нелетального характера, а также медицинской помощи, приняло правительство Южной Кореи. Об этом 15 марта сообщает агентство KBS.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Уточняется, что в такую помощь будут входить 20 наименований, включая пуленепробиваемые каски и одеяла, палатки, готовые к употреблению продукты питания, а также покрывала и аптечки.

Также указывается, что Киеву будет поставлено помощи на $804 тыс. и подчёркивается, что она направляется в ответ на неоднократные просьбы украинской стороны. При этом добавляется, что в настоящее время ведутся консультации по отправке такой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки украинские вооружённые формирования 42 раза открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики.