Мадрид, , 09:55 — REGNUM Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема стал лучшим бомбардиром среди французских футболистов за всю историю. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба клуба.

Карим Бензема Антон Зайцев

Бензема оформил дубль в матче чемпионата Испании с «Мальоркой». Теперь на счету 413 забитых мячей за карьеру. Он опередил завершившего карьеру Тьерри Анри, у которого 411 голов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Реал» одержал победу над «Мальоркой» в матче 28-го тура чемпионата Испании со счётом 3:0.

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