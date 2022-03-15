Петропавловск-Камчатский, 15 марта, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В годовщину воссоединения Крыма с Россией 18 марта в Петропавловске-Камчатском пройдёт патриотическая акция «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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Мероприятие пройдёт на площади у стелы «Город воинской славы». Запланированы выступления официальных лиц, представителей общественных организаций, флешмоб и концерт с участием творческих коллективов региона.

Как сообщало ИА REGNUM, мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией пройдут в Забайкалье. В учреждениях культуры и образования запланировано провести тематические флешмобы, выставки, выступления, классные часы. Кульминацией празднования станет трехчасовой концерт «Крымская весна», который пройдет 18 марта на площади имени Ленина в Чите.