Душанбе, , 09:51 — REGNUM Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди посетит Таджикистан с двухдневным визитом с 17 по 18 марта после завершения своей поездки в Афганистане. Об этом «Азия Плюс» сообщила международный советник по связям с общественностью УВКБ ООН Нодира Акбаралиева.

Таджикистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В рамках визита комиссара в Таджикистан запланирован ряд встреч на высоком уровне, в ходе которых Гранди обсудит вопросы, касающиеся реагирования на случай прибытия беженцев, включая усилия по обеспечению готовности и поиск долгосрочных решений для беженцев», — отметила она.

Сообщается, что наряду с официальными встречами, Верховный комиссар встретится с беженцами в городе Вахдат и посетит временное поселение для беженцев в Джалолиддин Балхи.