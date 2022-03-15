Москва, , 09:51 — REGNUM Уход в иностранную валюту в одну сторону — это всегда валютный риск, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

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«Имея рублевую зарплату, по-хорошему нельзя брать кредит в валюте, курс которой может резко вырасти, а, не имея валютных расходов, не стоит делать валютный вклад — если, конечно, это не является осознанной игрой на разнице курсов.

Делая вклад в предлагаемой сейчас «экзотике» (или, как говорят по-другому, в «географии»), следует понимать, что при стабилизации текущей ситуации курс валюты вклада может упасть по отношению к рублю.

В этом случае такое падение должно быть небольшим, чтобы проценты по вкладу могли его хотя бы частично его компенсировать.

В случае с предлагаемыми сейчас вкладами в китайских юанях, индийских рупиях или дирхамах ОАЭ ситуация осложняется еще и тем, что данные валюты не являются твердыми, их курс сам по себе подвержен большим колебаниям, чем у валют стран, которые ввели санкции в отношении России.

Да, Китай — вторая по величине экономика мира (если считать по паритету покупательной способности, даже первая), но в целях стимулирования экспорта эта страна может проводить искусственную девальвацию юаня, что является дополнительным риском. Впрочем, если есть желание уйти от волатильности нынешнего рубля — это может оказаться вариантом.

Сегодня есть и альтернативы срочным вкладам в «экзотике» — вклады в швейцарских франках или японских иенах, с одной стороны (но здесь возможен риск, связанный с санкциями этих стран), и мультивалютные вклады (здесь риск заключается в возможном росте комиссий банков за конвертацию, которые при частой смене валюты «съедят» доход от такого вклада).

В любом случае, к открытию подобных вкладов нужно подходить с холодной головой и осознанием возможных потерь», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, клиенты российских банков получили возможность открыть вклады в валютах стран, не вводивших санкции против России.

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