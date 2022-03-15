Братск, Иркутская область, 15 марта, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Мэр Братска Сергей Серебренников (Иркутская область) 15 марта рассказал о погибших в спецоперации на Украине жителях Приагарья.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Смертью храбрых, защищая своих товарищей, Родину и дом, погибли, выполняя воинский долг трое братчан. Капитан Алексей Дмитриевич Бельков служил в ВКС России. Погиб в результате крушения самолета.

Пётр Владимирович Терешонок проходил службу по контракту в сухопутных войсках. Ему было 20 лет. В Братске Петр учился в школе №39, а затем в Братском торгово-технологическом техникуме.

Илья Сергеевич Кубик проходил службу по призыву в сухопутных войсках. Во время срочной службы подписал контракт о прохождении военной службы. Молодому братчанину было лишь 18 лет. До службы в армии он учился в школе №15» — пояснил глава города.

По словам мэра братчане скоро смогут достойно проститься погибшими воинами.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта в Черемховском районе Иркутской области простились с Романом Лазаревым, погибшим во время спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

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