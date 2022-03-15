Донецк, , 09:51 — REGNUM За последние сутки украинские вооружённые формирования 42 раза открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом 15 марта сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего по территории ДНР за сутки зафиксировано 42 обстрела, использовано 318 единиц боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 марта ВФУ открыли огонь по Донецку, повредив оборудование одной из шахт. Под землёй остаются 80 горняков.