Донецк, 15 марта, 2022, 09:51 — ИА Регнум. За последние сутки украинские вооружённые формирования 42 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом 15 марта сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Всего по территории ДНР за сутки зафиксировано 42 обстрела, использовано 318 единиц боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 марта ВФУ открыли огонь по Донецку, повредив оборудование одной из шахт. Под землёй остаются 80 горняков.