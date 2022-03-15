Воронеж, , 09:50 — REGNUM Начальник управления строительной политики администрации Воронежа Александр Прихожаев покинул должность со собственному желанию, с 15 марта исполнять обязанности руководителя будет замначальника управления Андрей Клименко, сообщили в пресс-службе администрации города.

Мэрия Воронежа © ИА REGNUM

«Сегодня последний день службы в администрации города у руководителя управления строительной политики Александра Прихожаева. Александр Викторович пришел в муниципалитет в 2012 году, работал и замом, и руководителем управления, принимал участие в возведении и вводе в эксплуатацию многих значимых объектов соцсферы. Решение коллеги не стало неожиданностью для меня — могу понять усталость муниципального служащего от объема задач, поэтому подписал его заявление об увольнении по собственному желанию», — прокомментировал кадровые перемены в мэрии глава администрации Воронежа Вадим Кстенин.

Андрей Клименко родился 25 сентября 1964 года в Воронеже, выпускник Воронежского инженерно-строительного института по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С июня 2020 занимал должность заместителя руководителя управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж, в марте 2022 года возглавил управление.