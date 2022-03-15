Донецк, 15 марта 2022, 10:07 — REGNUM Партия из 50 автомобилей повышенной проходимости прибыла в Донецк из Чечни, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 15 марта в своём телеграм-канале.
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Пушилин выразил благодарность чеченскому народу и главе российского региона Рамзану Кадырову за «братскую помощь и поддержку». Он опубликовал снимки техники — это различные автомобили УАЗ.
«Эта техника очень кстати военнослужащим наших подразделений», — написал Пушилин.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне Пушилин заявил, что власти ДНР смогут установить причастных к гибели мирных жителей из-за ракетного удара «Точкой-У». Виновные обязательно будут наказаны.
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