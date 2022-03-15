Белгород, 15 марта, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Дополнительный миллиард рублей на ремонт дорог получила Белгородская область, сообщил соцсетях 15 марта губернатор Вячеслав Гладков.

Pixabay.com Ремонт дороги

Средства выделены из федерального бюджета, их направят на реконструкцию дорожной инфраструктуры в восьми муниципалитетах.

«Все работы будут завершены до конца текущего года. Дороги — один из брендов Белгородской области. Надеюсь, так будет и дальше», — написал глава региона на своей странице в соцсети.

В общей сложности на дополнительные средства обустроят 43 км дорожного покрытия в 13 населённых пунктах.