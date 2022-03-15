Кабул, , 09:49 — REGNUM Хешмат Гани Ахмадзай, брат бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, заявил, что не Ашраф Гани был причиной краха, а его предшественник на посту главы государства Хамид Карзай и его окружение продали Афганистан.

Флаг Афганистана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Президент всё ещё находился в Афганистане, когда Карзай позвонил талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сказал, что Ашраф Гани покинул Кабул», — сказал он в интервью Afghanistan International.

Хешмат Гани также обвиняет Соединённые Штаты в возвращении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистан. По его словам, именно в результате катарских переговоров талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти.

Он также решительно защищает побег Ашрафа Гани, говоря, что, если бы он не покинул страну, его бы убили, как бывшего президента Афганистана доктора Наджибуллу. Хешмат Гани говорит, что дальнейшее присутствие его брата в Афганистане привело бы к таким же событиям, как на Украине, и тысячи афганских граждан были бы убиты.

На вопрос, готов ли сейчас Ашраф Гани вернуться в Афганистан, он ответил, что тот вернётся, если его присутствие в Афганистане будет полезным. По его словам, с технической и административной точки зрения талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нужен не только Ашраф Гани, но и другие.

Он сказал, что Ашраф Гани ещё не связывался с официальными лицами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако сам он контактировал с ними, в том числе с сыном муллы Мохаммада Омара.

Хешмат Гани Ахмадзай встречался 13 марта с Ашрафом Гани в ОАЭ и, по его словам, проговорил с ним около четырёх часов.

Он ничего не сказал о том, с кем до сих пор встречался Ашраф Гани. Но в то же время, говоря о встрече бывшего советника по национальной безопасности Мохеба с экс-президентом, он добавил, что Мохеб, которая является сотрудницей ЦРУ, просила не предавать огласке эти вопросы.