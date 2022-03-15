Донецк, 15 марта, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике после обстрела ВСУ шахты имени Скочинского под землей оказались 80 горняков, сообщает 15 марта штаб территориальной обороны ДНР.

DariuszSankowski Шахта

«Во время обстрела ВФУ по территории шахты им. Скочинского был обесточен вентиляционный ствол. Под землей остаются 80 горняков», — говорится в телеграм-канале штаба.

В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы.