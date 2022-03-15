Орск, Оренбургская область, 15 марта, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области с мужчины взыскана компенсация за порчу служебного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

R59.fssp.gov.ru Судебные приставы

По данным ведомства, орчанин, будучи за рулем служебной машины, стал виновником ДТП. В пользу работодателя суд вынес решение о выплате 200 тыс. рублей — в качестве компенсации материального ущерба.

Судебный пристав-исполнитель ознакомил должника с постановлением о возбуждении исполнительного производства, установил срок для добровольного исполнения, а также вручил требование о предоставлении принадлежащего ему автомобиля для дальнейшего составления акта описи и ареста имущества. Во избежание ареста имущества и ухудшения взаимоотношений с начальством мужчина погасил задолженность в полном объеме.