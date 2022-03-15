Москва, , 09:47 — REGNUM О героических действиях командира инженерно-дорожной роты лейтенанта Антона Левина в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины, сообщило 15 марта Минобороны РФ.

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Уточняется, что группа под командованием лейтенанта Антона Левина должна была провести разведку маршрута движения колонны на предмет наличия взрывоопасных предметов на пути следования и в ходе нее лейтенант лично обнаружил и оперативно уничтожил на месте три фугаса, что позволило продолжить движение колонны без задержки.

Также указывается, что затем группа Левина наткнулась на хорошо замаскированную и подготовленную засаду украинских националистов, открывших по ней огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

«Умело руководя действиями подчиненных, Антон Левин организовал оборону и вступил в неравный бой с превосходящими силами врага. Несмотря на полученное ранение, Антон продолжал руководить подчиненными и отражать нападение врага», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что группа под командованием лейтенанта Левина нанесла значительный ущерб живой силе противника и сорвала готовившуюся националистами атаку на колонну ВС РФ.

«В результате боестолкновения, благодаря грамотным и уверенным действиям лейтенанта Левина, потерь среди его группы не допущено. Самоотверженные действия лейтенанта Левина позволили продолжить продвижение российских войск и выйти в назначенный район в установленное время», — заключается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили о действиях мотострелковой бригады полковника Романа Демурчиева в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины