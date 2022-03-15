Москва, , 09:47 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за незаконного преследования на Украине представителя МИД РФ Марии Захаровой, а также генералов Сергея Суровикина и Игоря Кириллов. Об этом 15 марта сообщает телеграм-канал ведомства.

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«Александр Иванович Бастрыкин поручил ГСУ СК РФ возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц, принявших незаконные процессуальные решения на Украине, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела)», — рассказали в Следственном комитете.

Ранее в отношении Захаровой, Суровикина и Кириллова возбудила уголовные дела генеральная прокуратура Украины.

В СК назвали это очередной вопиющей попыткой незаконно привлечь к ответственности российских должностных лиц, исполняющих свои обязанности.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения мемориала советских воинов в Словакии.