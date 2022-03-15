Вашингтон, , 09:46 — REGNUM В рейтинге сервиса онлайн-трансляций Twitch неожиданно вырвалась вперёд игра Call of Duty: Modern Warfare 3, релиз которой состоялся более 10 лет назад. Об этом 15 марта сообщает портал Comicbook.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

В минувшие выходные (12−13 марта 2022 года) стримы с этой игрой привлекли более 419 тыс. зрителей, что, как отмечает автор статьи, «совершенно невероятно», если учесть её «возраст». Многие поклонники франшизы сервиса задались вопросом о том, почему такое произошло.

Выяснилось, что несколько стримеров из Испании приняли участие в турнире, который вызвал интерес среди пользователей Twitch. Автор twitter-страницы ModernWarzone отметил, что в Modern Warfare 3 собрала больше зрителей, чем Valorant, Apex Legends и COD: Warzone вместе взятые.

Напомним, релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоялся 8 ноября 2011 года. Её разработкой занимались студии Infinity Ward, Sledgehammer Games и Raven Software.