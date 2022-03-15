Ульяновск, , 09:45 — REGNUM Из Ульяновской области для лесовосстановления в ДНР и ЛНР переданы семена сосны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Сосны Наталия Николаева © ИА REGNUM

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Минприроды Ульяновской области передало 8 кг семян сосны, собранных на территории региона, для лесовосстановления на Донбассе. Их передала 14 марта глава ведомства Гульнара Рахматулина членам ульяновского отделения мотоклуба «Ночные волки».

«Ранее активисты обратились в минприроды с просьбой предоставить семена для акции «Русский лес», которая направлена на возрождение лесных насаждений на братской земле Донбасса», — сообщила министр.

По её словам, сеянцы сосны будут высажены в Донецке и Луганске весной 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта из Ульяновской области в Донецкую и Луганскую народные республики направлена первая партия гуманитарной помощи. Автоколонна состоит из семи фур по 20 тонн каждая.

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