Париж, , 09:45 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон вернулся к предложению по пенсионной реформе, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Сайт президента Франции

Проект пенсионной реформы, объявленный на прошлой неделе главой государства, предусматривает повышение установленного законом пенсионного возраста до 65 лет.

По словам главы государства, эта мера не должна увеличить безработицу среди пожилых людей. Кроме того, президент хочет учитывать «тяжесть работы» при расчете пенсий.

Эммануэль Макрон намерен утроить «бонус Макрона», появившийся во время кризиса «желтых жилетов», и ограниченный 1000 евро.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал договоренность о сбалансированном представительстве женщин и мужчин в советах директоров.

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