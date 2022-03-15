Мадрид, 15 марта, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Король Испании Филипп VI встретился с генеральным секретарём Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиасом Корманом. Об этом пишет агентство EFE.

(сс) Emilfaro Страны ОЭСР

Отмечается, что Корман впервые посетил Испанию после назначения на свою должность в июне 2021 года.

Корманн прибыл во дворец Сарсуэла в сопровождении постоянного представителя Испании при ОЭСР Мануэля Эскудеро Саморы и государственного секретаря по иностранным и международным делам Анхелес Морено.