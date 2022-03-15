Пальма-де-Майорка, Испания, , 09:44 — REGNUM Мадридский «Реал» одержал победу над «Мальоркой» в матче 28-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 3:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Карим Бензема Антон Зайцев

На 55-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. После этого дубль оформил форвард Карим Бензема, реализовавший пенальти на 77-й минуте и забивший ещё один гол на 82-й.

На сегодняшний день «Реал» занимает первое место в чемпионате Испании, в активе команды 66 очков. «Мальорка» идёт на 16-м месте с 26 очками.