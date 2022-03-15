Петропавловск-Камчатский, , 09:51 — REGNUM Жители и гости Камчатки смогут воспользоваться кешбэком по более чем 50 разнообразным вариантам туров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Камчатка. 2017 год Олег Кугаев © ИА REGNUM

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«Предлагаются поездки на самые известные вулканы Камчатки, катание на собачьих упряжках, снегоходах и джипах, купание в термальных источниках, посещение заповедных территорий, а также различные гастрономические туры с дегустацией местной кухни. Период туристического кешбэка охватывает по сути три сезона — зимний, поскольку ещё не сошел снег на многих уникальных природных локациях, а также весенний и начало летнего. Каждый турист сможет выбрать отдых по душе», — рассказала замминистра туризма Камчатского края Светлана Пегова.

Как сообщало ИА REGNUM, учитывая сезонный фактор, наибольшая часть продаж в ходе пятого этапа акции туристического кешбэка зимой 2022 года приходится на горнолыжные туры В топ горнолыжных направлений по кешбэку входят Сочи, Алтай, Башкирия, Свердловская и Челябинская области.