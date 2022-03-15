Москва, 15 марта, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Россия входит в тройку самых крупных экспортеров удобрений в мире. Если Россия перестанет экспортировать удобрения и связанное с ними сырьё, альтернативные источники пробелы в поставках не заполнят, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Цветные металлы

«Россия и Белоруссия экспортируют примерно 40% калия в мире. Главные покупатели — Китай, Индия, Бразилия, то есть страны, где живёт в сумме свыше 3 млрд человек. Бразилия, Аргентина, Боливия, Чили, Парагвай и Уругвай уже внесли предложение о том, чтобы исключить удобрения из санкционного списка.

Ни одна другая страна не имеет такой же широты поставок легкоэкспортируемых удобрений. Ожидаемо, что любые новые поставки удобрений в Европу уже окажутся с учетом доставки с большим расстоянием по новым ценам, на 40−70% дороже.

Усугубляет ситуацию и ажиотаж. Например, в Бразилии крупнейший в мире импортер удобрений, кофейный кооператив Minasul в начале марта нарастил объем закупок до 20 млн реалов (4 млн долларов) при обычном обьеме закупок 2−3 млн реалов.

В Китае цены на удобрения поднимутся не сразу и даже не в этом году. У России с ними длительные контракты из-за объёма по фиксированным ценам.

Ожидаемо, что Европа столкнётся при дороговизне продуктов и коммуналки с оттоком мигрантов и рабочей силы, а, следовательно, и совсем другими темпами развития экономики за счёт уже не дешевой рабочей силы.

Безусловно, страны пытаются решить возникшую проблему. Например, Министерство торговли США планирует предоставить пятилетние компенсационные пошлины на фосфорные удобрения из России и Марокко: 20% для марокканского производителя OCP, 9% и 47% для российских производителей «ФосАгро» и «ЕвроХима» соответственно и 17% для всех остальных российских производителей. Но вряд ли покроет все убытки.13:23

Европе трудно будет отказаться от российского металла. Для плавки и получения металлов необходим коксующий уголь, глинозём для алюминия и много энергии.

Производить в Европе при таком уровне цен на энергоресурсы точно не выгодно. У заводов нет долгосрочных контрактов на плавку. От чего многие заводы оказались на грани закрытия. Это энергоемкая отрасль.

Многие страны сейчас ждут действий России при перебалансировке первых в топе хабов. Ориентир у России может быть не только на Азию, хотя в Азию Россия уже поставляет 30% экспорта металлов и 60% экспорта угля.

В топе экспорта у России Турция, Казахстан, Белоруссия, Польша и Узбекистан. Можно ещё добавить Мексику, Бельгию, Тайвань. Россия считается четвёртой по величине экспортёров поистеричней в мире. Сразу такой объём с рынка не убрать», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Запад не выживет без российских металлов и удобрений, считает и. о заве кафедрой международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Н. Н. Ливенцева МГИМО Мария Максакова.

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