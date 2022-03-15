Донецк, 15 марта, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Украинские боевики 15 марта выпустили семь мин калибра 120 мм по селу Михайловка к югу от Горловки, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8:30 мск и производился со стороны населенного пункта Троицкое.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы Украины за сутки 14 марта 42 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, всего применено 318 единиц боеприпасов.

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