Оренбург, 15 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Оренбургской области сократилось число проблемных домов, в строительстве которых участвуют дольщики. Об этом сообщает областной минстрой.

Пресс-служба администрации Липецкой области Строительство дома

С начала 2022 года в регионе стало на два долгостроя меньше. В настоящее время в едином реестре проблемных объектов находятся шесть проблемных домов (14 дольщиков). В министерстве назвали ситуацию в Оренбуржье не такой критичной, как в других российских регионах.

Утвержден план-график осуществления мер по восстановлению прав граждан-дольщиков. Его реализация позволит решить проблему до конца 2023 года.

На сегодняшний день Оренбургская область занимает 15 позицию («зеленая зона») среди субъектов России в части уменьшения количества проблемных объектов.