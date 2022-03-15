Мадрид, , 09:40 — REGNUM Совет министров Испании намерен санкционировать начало работы над документацией для инициирования дела в Международном уголовном суде против президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет агентство EFE.

Педро Санчес Sanchezcastejon.es

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Российского лидера хотят «обвинить» в «военных преступлениях и преступлениях против человечности» за спецоперацию в защиту ДНР и ЛНР.

Отмечается, что председатель правительства Испании Педро Санчес объявил о намерении своего правительства продвигать этот документ в ходе встречи с главами региональных правительств, которая состоялась на острове Пальма.

Правительственные источники сообщили агентству, что Совет министров Испании даст разрешение на открытие дела уже 15 марта.